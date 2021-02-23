Aliyev: Karabağ'da uzun vadeli barış, yeni gerçekliğin doğru bir şekilde değerlendirilmesine bağlı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile uzun vadeli barışın Dağlık Karabağ savaşı bittikten sonra oluşan yeni durumun doğru değerlendirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi Başkanı, Mısırlı bilim insanı ve siyasetçi İsmail Serageldin ile video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmede açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ savaşı sonrasında oluşan atmosferi değerlendiren Aliyev, "Azerbaycan, uluslararası hukuku onardı, bölgede ve dünyada yeni gerçeklik oluşturdu. Bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı sağlama fırsatlarının kullanılmasının, büyük ölçüde bu gerçekliğin bölge ülkeleri, büyük ülkeler tarafından doğru değerlendirilmesine bağlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın bugün 'gerçekten de düşmanlık, nefret ve çatışma sayfasını kapatmaya ve bölge için gelecek inşa etmeye hazır olduğunu sergilediğini' dile getiren Aliyev, şöyle devam etti:

"Aslında buna başladık bile. Onarım çalışmalarına, tüm bölge için yararlı olacak ve sonuç olarak istikrar ve öngörülebilirliğe hizmet edecek projeleri hayata geçirmeye başladık. Bu nedenle hepimizin, hükümetin ve uluslararası örgütlerin, iş birliği ve barış içinde yaşam için olumlu fırsatlara odaklanmak için yeni gerçeklikleri değerlendirmesi ve adımlarını planlaması gerektiğini düşünüyorum."

Aliyev, ayrıca uzun yıllar süren bekleme döneminden sonra barışın tesis edildiğini belirterek, "Bu barış uzun vadeli olmalı" yorumunu yaptı.