Japon analist Sputnik V aşısının etkinliğini kabul etti

Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Araştırma Enstitüsü’nün baş analisti Profesör Fujii, Yahoo News Japan’da yayınlanan makalesinde, Sputnik V aşısının etkinlik düzeyinin yüzde 92’nin üzerinde olduğunu vurguladı.

Fujii, “Mevcut tüm koşullar ışığında, belki de orta vadede Sputnik V aşısının Japonya’da kullanımı göz önünde bulundurulmalı. Kovid-19’la mücadelenin çok uzun süreceği varsayılıyor, bu nedenle birçok uzman tedbirlerin bir arada uygulanmasının önemine dikkat çekmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Fuji’nin yazısı, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Makaleyle ilgili yorumda bulunan Mqa isimli kullanıcı, “Bana kalırsa Rusya kısıtlı bütçeye rağmen en iyi sonucu elde etti” ifadelerine yer verdi.

Bir diğer kullanıcı olan Sie, Rusya ve ABD’nin Soğuk Savaş sırasında askerlerin korunması için aşı geliştirmek amacıyla birçok araştırma gerçekleştirdiğini belirtti. Sie, “Bu nedenle Rusya bu alanda zengin bir bilgi birikimine sahip” açıklamasını yaptı.