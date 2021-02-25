Kerç Boğazı'nda mürettebatı zehirlenen Türk gemisi, Rus resmi kurumu tarafından kıyıya çekilecek

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), Kerç Boğazı açıklarında mürettebatının büyük bölümü gıda zehirlenmesi yaşayan 'April' adlı, Panama bandıralı Türk gemisinin sahibi olan şirketle römorkaj anlaşması imzalandığını duyurdu.

Rosmorreçflot'tan yapılan açıklamada, "Kurumumuz, 'April' gemisinin sahibi olan Türk şirketle geminin römorkajına ilişkin mutabakat sağladı. Römorkaj işlemiyle ilgili tüm parametreler üzerinde mutabakata varıldı, Türk şirketinden imzalanmış anlaşmanın gelmesini bekliyoruz" denildi.

Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide 8 kişilik mürettebattan 5 kişinin zehirlendiği ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Geminin Kerç Boğazı'ndaki Kavkaz Limanı'na fırtına nedeniyle yanaşamadığı ve tahliyenin özel botlarla yapıldığı aktarılmıştı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinin, Rus yetkililerle temas halinde olduğu belirtilmişti.