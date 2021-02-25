Kerç Boğazı'nda mürettebatı zehirlenen Türk gemisi, Rus resmi kurumu tarafından kıyıya çekilecek

Rosmorreçflot'tan yapılan açıklamada, "Kurumumuz, 'April' gemisinin sahibi olan Türk şirketle geminin römorkajına ilişkin mutabakat sağladı. Römorkaj işlemiyle ilgili tüm parametreler üzerinde mutabakata varıldı, Türk şirketinden imzalanmış anlaşmanın gelmesini bekliyoruz" denildi.
Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide 8 kişilik mürettebattan 5 kişinin zehirlendiği ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Geminin Kerç Boğazı'ndaki Kavkaz Limanı'na fırtına nedeniyle yanaşamadığı ve tahliyenin özel botlarla yapıldığı aktarılmıştı.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinin, Rus yetkililerle temas halinde olduğu belirtilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)