Zelenskiy, Stoltenberg'ten NATO'nun Karadeniz'deki varlığını artırmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı telefon görüşmesinde İttifak'tan Karadeniz'deki varlığını artırmasını talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın haberine göre Zelenskiy ve Stoltenberg, Ukrayna ve bölgedeki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik politikasının uygulanmasıyla ilgili konuları ve Kiev ile NATO'nun işbirliğini pekiştirme olasılığını konuşurken Zelenskiy, Avrupa-Atlantik reformlarına, güvenlik ve savunma sektörlerini modernize etmeye devam ettiklerini belirterek NATO Üyeliği Eylem Planı'nı alma konusunun Kiev için güncelliğini koruduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın NATO'nun Karadeniz'deki varlığını artırmasını desteklediğini söyleyen Zelenskiy, "Kiev, İttifak üyelerinin Karadeniz'deki varlıklarını artırmasına ilgi duyuyor" dedi.

Stoltenberg de, NATO'nun söz konusu bölgedeki varlığını artırmak için çaba sarf edeceğini ve bununla ilgili çalışmaların halihazırda başlatıldığını kaydetti.