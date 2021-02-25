BM'den Ermenistan'daki taraflara itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ermenistan'da Genelkurmay Başkanlığı'nın Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısında bulunmasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Ermenistan'da gördüklerimiz bizi son derece endişelendiriyor. Tüm tarafların sakin kalması çok önemli. İtidale ve gerilimi düşürmek ve siyasi anlaşmazlıkları çözmek için kapsayıcı diyaloga çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Bu, anayasaya ve demokratik sürece tam saygı çerçevesi içinde yapılmalı" dedi.