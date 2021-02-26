Uluslararası Af Örgütü, Sputnik ve RT'de çalışanları 'gazeteci' saymadı

Telefon şakalarıyla ünlenen, Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, bu kez Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın 'bölge seçim merkezleri' ağının yöneticisi Leonid Volkov adıyla Uluslararası Af Örgütü temsilcileriyle video konferans görüşmesi yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Julie Verhaar, dün Twitter'dan Volkov'a yaptıkları görüşme için teşekkür ederken Volkov, Verhaar'la bir konuşması olmadığı ve bunun arkasından Rus komedyenlerin çıkması halinde şaşırmayacağı yanıtını verdi.

İşin aslı bugün ortaya çıktı. Sputnik'e demeç veren Lexus ve Vovan, daha önce 'düşünce mahkumu' statüsü verdikleri Navalnıy'ın statüsünü değiştiren Uluslararası Af Örgütü yöneticileriyle konuşanların kendileri olduğunu doğruladı.

Görüşme sırasında Uluslararası Af Örgütü temsilcileri, Navalnıy tutuklandıktan sonra çok ses getirecek bir açıklama yapmak için Rus aktiviste 'düşünce mahkumu' statüsü verdiklerini ancak Navalnıy'ın geçmişteki şiddet ve ayrımcılık söylemleri nedeniyle bu statüyü iptal ettiklerini belirtti.

'Sputnik çalışanlarının tutuklanması konusunda tepki vermeyeceğiz'

Temsilciler, bu statünün tekrar verilmesinin yarardan çok zararı olacağını söyleyerek bunun yerine sosyal ağlarda Navalnıy'ın serbest bırakılması için kampanyalar düzenlenmesini, dikkatleri statü konusundan özgürlük konusuna çekmeyi önerdi.

Rus komedyenler, Af Örgütü'nün Letonya'da Sputnik çalışanlarının tutuklanmasına tepki verip vermeyeceğini sordu.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Denis Krivoşeyev, Russia Today (RT) ve Sputnik'le konuşmadıklarını, kanalın taleplerine yanıt vermediklerini, bununla bölge ofisinin ilgilendiğini söyleyerek durumu sadece izlediklerini ve buna bir tepki vermeyeceklerini ifade etti.