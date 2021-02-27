İş ilanı paylaşan Kanada istihbaratı, ülkesine ihanet eden bir çifte ajanın konu alındığı kitaptan alıntı yaptı

Kanada istihbaratı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, ülkesine ihanet eden bir çifte ajanın konu alındığı 'A Perfect Spy' romanından altıntı yaptı.

Kanada Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (CSIS), Twitter üzerindden 'Le Carré' mahlaslı, Nobel ödülü sahibi İngiliz yazar ve eski casus David Cornwell tarafından 1986 yılında kaleme alınan 'A Perfect Spy' kitabından alıntı yaparak iş ilanı verdi.

CSIS'in paylaşımındaki alıntıda, "Mükemmel bir casus olabilirsin, tek ihtiyacın olan bir amaç" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, ayrıca "Amacın ne? CSIS'te kârlı bir bir kariyerle uyumlu olup olmadığına göz atın" denildi.

David Cornwell – also known as John le Carré – inspired generations of individuals to consider careers as intelligence professionals. In light of his recent passing, CSIS honours his work and legacy. David John Moore Cornwell (October 1931 – December 2020) — CSIS Canada (@csiscanada) February 25, 2021

Bunun ardından kurumun, ülkesine ihanet eden bir çifte ajanın konu alındığı bilinen kitaptan yaptığı alıntı sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

CSIS, tepkilere yanıt olarak yaptığı açıklamada, geçen yılın aralık ayında, 89 yaşındayken hayatını kaybeden Cornwell'e saygı duyduklarını ifade etti.

Açıklamada, "Tweet, çok sayıda kitap kaleme alan ve kısa süre önce hayatını kaybeden ünlü casus ve edebiyatçı David Cornwell'e sade bir övgü niteliğindeydi. Güvenlik ve istihbarat alanında kariyer yapmaya ilgi duyan bireyleri, ülkelerini korumaları ve Kanadalı kardeşlerini güvende tutmaları için teşvik ettiğimizi söylemeye gerek bile yok" değerlendirmesine yer verildi.