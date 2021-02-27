Ermenistan’da muhalifler parlamentonun yakınında bir gece daha geçirdi

Erivan’da bulunan Sputnik muhabiri, çadır kampta dün geceyi geçiren 20-30 kişi olduğunu bildirdi. Muhabir, geceleyin herhangi bir olay olmadığını, ısınmak için ateş yaktıklarını, sabah olunca da temizliğe başladıklarını da ifade etti. Eyleme destek veren diğer muhalifler de eylemcilere kahvaltı getirdi.

Muhalifler, gün içinde aynı yerde miting yapılacağını duyurdu. Çadır kampa araç geçitlerini kapatan polis, parlamento çitinin önüne geçerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ne olmuştu?

Ermenistan'da Paşinyan'ın Rus İskender füze sistemleri hakkındaki açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanlığı’ndan başlayan gerilim sürüyor.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.