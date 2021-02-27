Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: Yeni vaka sayısı 11 bin 534

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 534 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 234 bin 720’ye ulaştığı açıklandı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 11 bin 534 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 234 bin 720’ye ulaştığı belirtildi. Dünkü vaka sayısı ise 11 bin 86 olarak bildirilmişti.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 11.6’sında (1.332 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi. Vakaların en fazla başkent Moskova’da (1.825), St. Petersburg’da (951) ve Moskova bölgesinde (558) saptandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 439 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 85 bin 743’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 16 bin 20 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 3 milyon 799 bin 406’ya ulaştığı vurguladı.