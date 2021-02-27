Rus senatör, Biden'ı, Obama'nın Rusya ile ilgili hatalarını tekrarlamaması için uyardı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’de düzenlediği hava saldırısı ve Rusya’ya karşı aldığı yeni kısıtlayıcı tedbirlere dikkat çekerek, Biden'ı Obama'nın Rusya ile ilgili hatalarını tekrarlaması konusunda uyardı.

Puşkov, “Dünyayı memnun etmek için aceleleri var gibi, ama aslında her konuda yanılan ve dış politikanın her alanında başarısız olan pirleri Obama gibi Rusofobik toplumu memnun etmek. Biden’ın bundan ders çıkarması gerekiyordu, ama istemiyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin ‘birkaç hafta içinde’ Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koymaya hazırlandığını açıklamıştı.

Rusya dosyasının ‘birkaç bileşen içerdiğini’ vurgulayan Psaki, yaptırım nedenlerini seçimlere ‘müdahale etme’, siber saldırı, ayrıca Afganistan’da ABD askerlerine suikast karşılığında ödül şeklinde sıralamış, ABD yönetiminin sıralanan açılardan analize devam ettiğini ifade etmişti.

Rusya ise daha önce birçok kez söz konusu suçlamaları reddetmişti.