Uruguay, Rus Sputnik V aşısını almaya hazır

Salinas, Uruguay’ın Rus Sputnik V aşısının ülkede üretilmesinin yanı sıra Moskova ile sağlık sektöründe, özellikle de uzmanların eğitimi konusunda işbirliği anlaşmaları yapmakla ilgilendiğini kaydetti.

Daha önce, Rus Sputnik V aşısı Moldova'da da onaylanmıştı. Sosyalist Parti Genel Başkanı İgor Dodon, Devlet Başkanı Maia Sandu’nun tüm önleme girişimlerine ragmen aşının tescil edildiğine dikkat çekmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.