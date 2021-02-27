Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması kararı Cumhurbaşkanı'nın vetosuna takıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, anayasal yetkileri dahilinde, karar tasarısını iade etti" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Hukukçu ve uzmanların görüşlerini özetleyerek, karar tasarısının temelde anayasaya aykırı olduğu sonucuna varabiliriz" denildi.
Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, ülkede hiçbir siyasi güce destek vermediği ve kararlarını yalnızca ulusal çıkarlara dayanarak verdiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ordunun siyasi konularda tarafsız kalması gerektiği tartışılmaz. Savaş bağlamında, Silahlı Kuvvetler personelinin her zamankinden daha fazla toplumun desteğine ve ilgisine ihtiyaç duyduğu da açık. Ordu personelinin sorunlarını çözmek bir öncelik, hiçbir durumda ihmal edilmemeli."
Öte yandan açıklamada, Sarkisyan'ın, mevcut durumun emsalsiz olduğuna, sistematik ve karmaşık çözümler gerektirdiğine ve ülkedeki durum dikkate alınmadan sık personel değişikliğiyle çözüme kavuşturulamayacağına inandığı aktarıldı.
Ermenistan'da, geçen günlerde Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.
Paşinyan da ordunun bildirisini 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.
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