Sarkisyan'ın kararı protestocular tarafından alkışlarla karşılandı

Parlamento binası önündeki gösteriye binlerce kişi katılırken sahneye çıkan muhalif lider Vazgen Manukyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alma kararnamesini geri çevirdiğini ilan edince göstericiler bu kararı alkışla karşıladı.

Manukyan, ayrıca pazar günü siyasi etkinlik düzenlenmeyeceğini, bunun yerine konser organize edileceğini duyurdu. Protestolar, pazartesi gününden itibaren aynı yerde devam edecek.

Parlamento binası önündeki eylem sona erdikten sonra protestocular şehrin merkezine doğru yürüyüşe geçti. Bununla birlikte polisin de göstericilere müdahale etmediği fark edildi.

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