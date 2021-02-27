Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma tasarısını yeniden Cumhurbaşkanı'na sunacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen günlerde hükümetin istifasını talep eden bir bildiri yayınlayan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören karar tasarısını, vetonun ardından yeniden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a sunacağını bildirdi.
Paşinyan, yaptığı açıklamada Sarkisyan'ın, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararnamesini iade etme kararının, mevcut krizin çözümüne yardımcı olmadığını kaydederek, "Usulüne uygun olarak, Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararnamesini, imzalanması beklentisiyle yeniden Cumhurbaşkanı’na yönlendireceğim" ifadelerini kullandı.
Paşinyan, ayrıca destekçilerini başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırdı.
Ermenistan'da, birkaç gün Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.
Paşinyan da ordunun bildirisini 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.
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