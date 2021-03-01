Papa Francis ülkesi Arjantin'i özlemediğini söyledi: 'Roma'da ölmek istiyorum'

Papaların Sağlığı isimli yeni yayınlanan kitaba göre, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, anavatanı Arjantin’de değil Roma’da ölmek istediğini belirtti.

Kitaba göre Papa Francis, doğduğu ve 76 yıl yaşadığı Arjantin’i ise hiç özlemediğini söyledi.

Arjantin merkezli La Nacion gazetesinde ‘Papaların Sağlığı’ (The Health of Popes) isimli kitaptan bazı bölümler yayınlandı.

Papa'nın Arjantinli gazeteci ve doktor Nelson Castro'ya Vatikan’da Şubat 2019’da ölümü düşündüğünü, ancak bundan korkmadığını söylediği sözleri de yer aldı.

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Asked how he sees his final days, 84-year-old Argentine pontiff tells Nelson Castro: "I will be pope, either active or emeritus, and in Rome. I will not return to Argentina."https://t.co/ZH5o7dZ6do — Buenos Aires Times (@theBAtimes) February 28, 2021

84 yaşındaki Papa hayatının son günlerini nasıl gördüğü sorusuna, “Emekli ya da görevine devam eden bir papa olacağım” diye cevap verdi.