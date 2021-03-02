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    Vatikan Basın Sözcüsü Bruni: Tarihte ilk kez bir Papa Irak'a gidiyor

    © REUTERS / POOL
    Dünya
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    Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'un Irak'ı ziyaret edecek ilk Papa olacağını söyledi.

    Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, düzenlediği basın toplantısıyla tarihi gezi öncesi Vatikan'ı takip eden gazetecilere bilgi verdi.

    Papa’nın Kasım 2019'da Tayland ve Japonya'ya yaptığı ziyaretten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal ettiğini hatırlatan Bruni, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 16 aydır dış gezi yapılmıyordu. Bu seyahat, Papa'nın 33. dış gezisi olacak. Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’a gidiyor. Aynı zamanda Papa, ilk kez nüfusunun çoğunluğu Şii'lerden oluşan bir ülkeye gidiyor" dedi.

    Gezinin Irak ve bölgedeki Hristiyanlara dayanışma amacı taşıdığını, dinler arası buluşma için bir fırsat niteliği taşıdığını ve bölge ülkeler için de önemli olduğunu dile getiren Bruni, "Kardeşlik ve umut. Bu iki kelime, Papa'nın Irak ziyaretini özetlememize yardımcı olabilecek iki kelime" diye konuştu.

    'Alışık olduğumuz seyahatlerden farklı bir yolculuk'

    Irak’ta Kovid-19 vakalarının arttığı bir dönemde Papa'nın ziyaretini neden ertelemediği sorusuna Vatikan Sözcüsü, gezinin mümkün olan en kısa sürede yapılmak üzere tasarlandığını belirterek, "Papa'nın Irak'a yapacağı bu seyahat, o topraklara, oranın insanlarına ve Hristiyanlarına sevgi jestidir. Alışık olduğumuz seyahatlerden farklı bir yolculuk olacak. Ülkenin Kovid-19 önlemlerinin dikkate alınması gerekiyor" cevabını verdi.

    'Zırhlı araç kullanması muhtemel'

    Genellikle gittiği yerlerde zırhlı araçları binmeyi tercih etmeyen Papa'nın Irak ziyaretinde nasıl bir tutum izleyeceği sorusunu ise Bruni, "Diğer ziyaretlerden farklı güvenlik ihtiyaçlarının olduğu bir geziden bahsediyoruz. Zırhlı araç kullanması muhtemeldir" sözleriyle yanıtladı.

    Papa Francis, 5-8 Mart tarihlerinde Irak'a geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirecek.

    Vatikan'ın paylaştığı programa göre, Katoliklerin ruhani lideri ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak, ardından 6 Mart'ta Necef ve Ur kentlerini ziyaret edecek. Papa’nın Necef’te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile de görüşecek.

    Sözcü Bruni, Ur ziyaretindeki dinler arası buluşma sırasında Papa'nın, Yezidilerle görüşeceği bilgisini de verdi.

    Papa Francis, 7 Mart'ta Erbil'e giderek burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ayrıca Musul ve Karakuş'u da ziyaret edecek ve 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

     

    Etiketler:
    Ziyaret, gezi, Irak, Papa Francis
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