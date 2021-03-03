YouTube’dan RT’ye ‘Trump’ uyarısı

RT’nin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “YouTube, Trump’ın muhafızların Orlando’daki konferansında yaptığı konuşmayı canlı olarak yayınladığı için bize uyarı verdi. Resmi neden: bu görüntülerde, bunun Trump’s violative CPAC speech (Trump’ın şiddet içeren konuşması) olduğunu da anlatan ve gösteren yeterince içerik yok, daha fazla detay ve daha açıklayıcı bilgi vermek gerekiyor, özellikle bunun bir hateful speech (nefret dolu konuşma) örneği olduğu yönünde metin eklemek gerekiyor” ifadesine yer verildi.

Trump, geçen Pazar günü, Orlando’daki konuşması sırasında, yeniden başkanlığa aday olacağını duyurarak demokratların 2024 seçimlerini kaybedeceğini dile getirmişti.

Son aylarda yabancı platformlar sıkça Rus medya hesaplarını engelliyor. Facebook, bir açıklama yapmadan Baltnews haber ajansının hesabını engelledi. Twitter, ekim ayında, önce RIA Novosti haber ajansının hesabını arama motorundan kaldırdıktan sonra RT televizyonunun ABD’deki seçimlerle ilgili materyalini ‘potansiyel olarak yanıltıcı içerik’ olarak işaretlemişti. Twitter aynı zamanda RT ve Sputnik hesaplarını da engellemişti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook, Twitter ve Google’a gönderdiği mektupta, Rus medyasına yönelik sansüre son verme talebinde bulunmuştu.