Ermenistan'da muhalefet Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la acil görüşme talep etti: Bizlerden bir şeyler saklıyorsun

Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanların Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından gerilim sürerken, muhalefetin Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la acil görüşme talep ettiği bildirildi.

Ermenistan'daki protestoların başını çeken muhalefetteki 'Vatan Kurtuluş Hareketi', Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması konusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile acil görüşme talep etti.

Muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma niyetinden dolayı endişelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanının, bu sürecin detaylarını bilerek sakladığını düşünen protestocular, görüşme sırasında, atacağı adımlara netlik getirmesini talep edeceklerini belirttiler.

Cumhurbaşkanı ve ofisi henüz muhalefetin bu çağrısına yanıt vermedi.