Ermenistan’da muhalefet ile Sarkisyan arasındaki görüşme başladı

Ermenistan’da muhalefet ve Sarkisyan arasındaki görüşme başladı.
Sputnik Ermenistan’ın aktardığına göre, muhalifler Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınması konusundaki fikrini değiştirdiğini öğrenmek istiyor.
Ne olmuştu?
Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanların Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından gerilim sürerken, muhalefetin Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la acil görüşme talep ettiği bildirilmişti.
Muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma niyetinden dolayı endişelerini dile getirmişti.
Cumhurbaşkanı'nın, bu sürecin detaylarını bilerek sakladığını düşünen protestocular, görüşme sırasında, atacağı adımlara netlik getirmesini talep edeceklerini belirtmişlerdi.
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