Çin'den ABD ve AB'nin Rusya yaptırımlarına tepki: Dış müdahale kabul edilemez

ABD ve AB'nin yaptırımlarına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, Rus aktivist Aleksey Navalnıy vakasının Rusya'nın içişleri olduğunu ve dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Basın toplantısında ABD ve AB'nin yaptırımları hakkında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin'in tutumunu daha önce birçok kez açıkladık. Navalnıy vakası, tamamen Rusya'nın iç meselesi ve dış güçler buna müdahale etmek için hiçbir hakka sahip değildir" dedi.

Uluslararası işbirliği sürecinde tek taraflı yaptırımlara başvurulmaması gerektiğini söyleyen Wang, Rusya ve diğer ülkelerin karşılıklı anlayışı pekiştireceklerini ve ihtilafları müzakereler ve barışçıl diyalogla ortadan kaldıracaklarını umduklarını ifade etti.

ABD, 7 üst düzey Rus vatandaşı ile 14 kurumu 'kara listeye' alırken AB de, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirmişti. AB'nin listesinde Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov yer alıyor.