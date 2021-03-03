UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesi ile ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı.

UCM'nin sitesinden yapılan açıklamada, Filistin'deki durumla ilgili söz konusu suçları soruşturmak için Mahkemenin yargı yetkisinin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsadığına ilişkin kararının ardından Savcılığın, resmi soruşturmaya bugün başladığı belirtildi.

Soruşturma için atfedilen suçların işlendiğine yönelik "makul temeller" bulunması gerektiğini belirten Bensouda, soruşturmanın adil, tarafsız ve bağımsız şekilde yürütüleceğini kaydetti.

Bensouda, soruşturmanın, Mahkemenin kuruluş amaçlarını yerine getirmekten başka bir hedefinin olmadığını bildirdi.

Soruşturmanın söz konusu suçları işleyen üst düzey yetkilileri ve en sorumlu kişileri hedeflediğini belirten Bensouda, mağdurlardan sabırlı olmalarını istedi.

Filistin soruşturması

UCM, 16 Ocak 2015’te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Başsavcı Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.

UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.