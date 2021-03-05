Yüz binlerce Star Alliance yolcusunun bilgileri çalındı

Havacılık sektörünün önder firmalarından SITA, 24 Şubat'ta büyük bir siber saldırıya uğradığını ve bazı yolcu bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Küresel havacılık endüstrisinin yaklaşık yüzde 90'ıan hizmet veren bilgi işlem (IT) sistemlerine düzenlenen 'oldukça gelişmiş' bir saldırı sonucu dünya üzerinde yüz binlerce yolcunun bilgileri hacklendi.

Türk Hava Yolları gibi küresel havacılık sektörünün önde gelen 26 üyesinin oluşturduğu, dünyanın en büyük hava yolu ittifakı Star Alliance'a hizmet veren SITA dün yaptığı açıklamada siber saldırı kurbanı olduğunu ve bu durumun sunucularında tuttuğu yolcu verilerinin ihlaline yol açtığını açıkladı.

Airline data hack: hundreds of thousands of Star Alliance passengers' details stolen https://t.co/rOyqnE5GdP — Tactical Tech (@Info_Activism) March 5, 2021

​Havayolu firmalarının bilet ve bagaj kontrolü gibi hizmetlerini yürüten ABD merkezli firma, bu siber saldırının 24 Şubat'ta meydana geldiğini ve bundan etkilenen müşteri ve ilgili kurumlarla iletişime geçmek için hızlı adım atıldığını belirtti.

Firmanın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: "Kovid-19'un güvenlik tehditleri konusunda endişe yarattığının farkındayız ve aynı zamanda siber suçlular da her zamankinden daha gelişmiş ve aktif durumda. Bu da oldukça gelişmiş bir saldırıydı."

Malezya Havayolları, Singapur Havayolları, Finnair (Finlandiya) ve Jeju Air'e (Güney Kore) yolcularının bu hacker saldırısından etkilendiğini bildiren SITA, Air New Zealand (Yeni Zelanda) firmasından da bazı yolcularının etkilendiğine dair bildirim aldı. Air News Zealand'ın SITA'ya yolladı e-postada ihlalden etkilenen verilerin 'isim, üyelik katmanı ve üyelik numarasıyla' sınırlı olduğu belirtildi.