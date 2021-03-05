Rusya: ABD'nin İran nükleer anlaşmasına geri dönmesiyle ilgili bir an önce görüşme düzenlenmeli

Rusya'nın UAEK Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD'nin, 2015'te imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Rossiya24 televizyonuna konuşan Ulyanov, "Görüşmenin bir an önce yapılması gerektiği ortada. UAEK Yönetim Kurulu oturumunda meydana gelen olayların üzerinden geçtik, işe koyulmamız lazım. Muhtemelen, konuşmaya başlamamız için nükleer anlaşmanın mevcut katılımcıları ve ABD ile gayri resmi bir toplantıya ihtiyacımız var. Aslında bu tamamen gerçekçi bir şey, ama bazı detayların açıklığa kavuşturulması gerekiyor, çünkü konu, özellikle İran için çok hassas" ifadelerin kullandı.

ABD'nin, bu konuda sorumluluk dolu bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Ulyanov, Amerikalıların bu aşamada İran nükleer anlaşmanın orijinal metnine dönmeye hazır olduğunu belirterek "Bu çok rasyonel, pragmatik ve doğru" dedi.