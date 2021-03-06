AB ve ABD, havacılık şirketlerine sağlanan desteklemeler nedeniyle uygulanan vergileri askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, havacılık şirketleri Boeing ve Airbus'a sağlanan desteklemelerden ötürü karşılıklı olarak uygulanan ilave gümrük vergilerini 4 ay için durdurma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Biden ile görüşmekten mutluluk duyduğunu belirten Von der Leyen, "Bu yeni başlangıcın sembolü olarak Airbus-Boeing anlaşmazlığında hem uçak hem de uçak dışı ürünlere uygulanan tüm gümrük vergilerini ilk aşamada 4 aylık bir süre için askıya almakta uzlaştık" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, iki tarafın da ticaret temsilcileri aracılığıyla havacılık anlaşmazlığını çözüme kavuşturmayı amaçladığına işaret ederek, bunun Atlantik'in her iki tarafındaki işletmeler ve sanayi için mükemmel bir haber olduğunu, ekonomik iş birliği için de çok olumlu bir sinyal anlamı taşıdığını kaydetti.

Biden ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşıları da ele aldıklarını anlatan Von der Leyen, AB ve ABD'nin önemli aşı üreticileri olduğunu, küresel tedarik zincirlerinin iyi işlemesi için birlikte çalışmanın faydalı olacağını ifade etti.

Von der Leyen, Biden'ı gelecekteki salgınlara hazırlık amacıyla 21 Mayıs'ta Roma'da düzenlenecek Küresel Sağlık Zirvesi'ne davet ettiğini belirtti.

We discussed the many challenges we share as allies:



• Tackling the pandemic, preparing the world for future ones

• Protecting our climate

• Setting up a Trade & Tech Council

• Supporting democracy in the world — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2021

İklim değişikliği ile mücadele konusundaki iş birliğini ve ortak sorumluluğu da değerlendirdiklerine dikkati çeken Von der Leyen, Biden'a Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldığı için teşekkür ettiğini anlattı.

Von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geleceğini de değerlendirdiklerine işaret ederek, bu konuda Biden'a ortak değerler ve ilkelere dayanan yeni bir ortaklık önerisinde bulunduğunu, çeşitli sınamaların ele alınacağı bakanlar düzeyinde bir Ticaret ve Teknoloji Konseyi kurmayı önerdiğini kaydetti.

Dış politikada benzer düşünen ortaklar olarak iş birliğini artırma, uluslararası ortamda demokrasi, istikrar ve refahı destekleme konusunda anlaştıklarını ifade eden Von der Leyen, bunu NATO ile yakın iş birliğinde yapacaklarına dikkati çekti.

Von der Leyen, Rusya'nın görünümü konusunda AB ve ABD'nin aynı stratejik bakış açısını paylaştığını, Biden'a özellikle Doğu Avrupa ile ilgili politika ve tedbirlerin koordine edilmesini önerdiğini belirtti.