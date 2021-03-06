Ermenistan parlamentosunun çevresinde Paşinyan karşıtları toplandı

Kommersant gazetesi, Erivan’da Başbakan Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalif grupların parlamento binası etrafında toplandığını aktardı. Protesto alanında yaklaşık 2 bin kişinin toplandığı belirtiliyor.

Polisin parlamento binası etrafına sevk edildiği, ancak şimdilik durumun sakin olduğu kaydedildi.

Bu sırada, daha önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onik Gasparyan’ı desteklemek için düzenlenen bir mitinge katılan bir grup emekli askerin de parlamento binasına doğru yürümeye başladığı belirtildi.

Söz konusu grubun daha sonra parlamento binası yakınında yer alan cumhurbaşkanlığı konutuna yürümeye hazırlandığı biliniyor. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı binasında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Ermenistan’daki gerilim, ordunun Başbakan Paşinyan’a istifa çağrısı yapmasını, ardından da Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden almasını izliyor.

Ülkede, Karabağ’daki çatışmaları sonlandıran anlaşmanın imzalanışından beri gerilim devam ediyor. Paşinyan’ın imzasının yer aldığı anlaşma doğrultusunda Ermeni güçler bir dizi bölgenin denetimini Azerbaycan tarafına bıraktı.