Myanmar'da güvenlik güçlerinden protestoculara sert müdahale

Myanmar'ın birçok kentinde askeri darbe karşıtı protestolar devam ediyor. Yangon kentinde düzenlenen darbe karşıtı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile bir kez daha şiddet olaylarına sahne oldu.

Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve sersemletici el bombaları kullandı. Protestolar sırasında kent sokakları savaş alanına dönerken, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan protestocular ise güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı kişileri darp ettiğini ve müdahaleler sırasında yaralananlar olduğunu iddia etti. Olaylarda can kaybı olmadığı bildirildi.

Hindistan'a kaçan polisleri geri istedi

Hindistanlı yetkililer, Myanmar’da 1 Şubat’ta yapılan darbe ve devam eden darbe karşıtı protestolar nedeniyle son günlerde yaklaşık 30 Myanmar polisi ve aile üyelerinin sığınmak için Hindistan’a geçtiklerini belirterek, Myanmar'ın Falam bölgesindeki yetkililerden "dostane ilişkileri sürdürmek adına" 8 polisin geri iade edilmesinin talep eden bir mektup aldıklarını kaydetti.

Yetkililer mektupta, Myanmar yetkililerinin Hindistan'a geçiş yapan 8 polis personeli hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade ettiğini ve aralarında bir kadın memurun da bulunduğu 22-25 yaşları arasındaki 4 polis ile ilgili ayrıntıların yer aldığını bildirdi. Mektupta, "İki komşu ülke arasındaki dostane ilişkileri sürdürmek için, Hindistan topraklarına gelen ve Myanmar'a teslim edilmesi gereken 8 Myanmar polis personelini gözaltına almanız rica olunur" ifadeleri yer aldı.