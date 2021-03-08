Kayıt
21:25 08 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Antony Blinken ve Jill Biden'dan Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülleri: Ödül alanlardan biri TKDF Başkanı Canan Güllü

    © DHA
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043977593_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_cf5924cf427f24166589532c4f89c9ad.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202103081043982177-antony-blinken-ve-jill-bidendan-uluslararasi-cesur-kadinlar-odulleri-odul-alanlardan-biri-tkdf/

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görülen aralarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün de bulunduğu 14 kadına ödüllerini verdi.

    ABD Dışişleri Bakanlığının 2007'den bu yana her yıl Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü Töreni'ne bu yıl ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve First Lady Jill Biden ev sahipliği  Türkiye'den Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ödüle layık görüldü.

    Törende konuşan Blinken, ödül verilen kadınların birçoğunun ülkelerinde tehdit ve polis tacizlerine rağmen kadın haklarını ve özgürlükleri savunduklarını belirtti.

    Blinken, "Onlar bize bir şey hatırlatıyor. Kadınların, siyasi, ekonomik ve soysal gücün yarısından azına hükmettiği yerlerde bile insan hakları, demokrasi ve adalet konusundaki değişimlere öncülük ettiğini unutmamalıyız" dedi.

    Kadınları tek tek tanıtan Blinken, Güllü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Canan Güllü, bir kadın hakları aktivisti ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı'dır. Geçen yıl, Türkiye'nin aile içi şiddete karşı tesis edilen insan hakları antlaşması olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı başarılı bir örgütleme yapmıştı."

    Güllü'yü ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield takdim etti.

    Satterfield, Güllü'nün uzun yıllar kadın hakları ve cinsiyet temelli şiddet ile mücadelesine vurgu yaparak özellikle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında evlerde izole edilen kadınlara yardım ve destekte bulunduğunu söyledi.

    Jill Biden'den diplomasi mesajı

    Toplantıda konuşan First Lady Biden ise eski Başkan Donald Trump'ın dönemine imada bulunarak, "Son birkaç yılda Dışişleri mensuplarımız diplomasinin ne kadar kırılgan ve kritik olduğunu gördüler. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorluklar hizmet ettiğiniz ülkelerde demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için daha çok mücadele etmeniz konusunda size ilham versin" şeklinde konuştu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı bu yıl Venezuela, Guatemela, Kongo, Belarus, İran, Mynamar ve Çin dahil farklı ülkelerden 14 kadına Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü verdi.

    Bakanlık ayrıca, farklı zamanlarda öldürülen 7 Afgan aktivist kadını ise onur ödülüne layık gördü.

    Etiketler:
    Antony Blinken, Jill Biden, TKDF, Canan Güllü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Milli Uzay Programı’nın 10 hedefi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet