BM: Kadın haklarında zor kazanılan ilerlemelerde salgın döneminde geriye gidiş yaşadık

Antonio Guterres, kadınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini belirtti.
Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların salgınla mücadelede kritik rol oynadığına ancak bu dönemde zor kazanılmış kadın haklarında gerileme olduğuna dikkati çekti.
Cinsiyet eşitliğinin hala erkek egemen bir toplumda kendi kendine sağlanamayacağını, bunun birlik, vizyon ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Guterres, kadınların Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini kaydetti.
Even as women have played critical roles during #COVID19, we have seen a roll-back in hard-won advances in women’s rights.— António Guterres (@antonioguterres) March 7, 2021
It is time to build an equal future. This is job for everyone – and for the benefit of everyone. #InternationalWomensDay pic.twitter.com/D0DcH77an5
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