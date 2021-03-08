BM: Kadın haklarında zor kazanılan ilerlemelerde salgın döneminde geriye gidiş yaşadık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kadınlar Kovid-19 ile mücadelede kritik roller oynamış olsa bile, kadın haklarında zor kazanılan ilerlemelerde bir geri dönüş gördük" dedi.

Antonio Guterres, kadınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini belirtti.

Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların salgınla mücadelede kritik rol oynadığına ancak bu dönemde zor kazanılmış kadın haklarında gerileme olduğuna dikkati çekti.

Cinsiyet eşitliğinin hala erkek egemen bir toplumda kendi kendine sağlanamayacağını, bunun birlik, vizyon ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Guterres, kadınların Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini kaydetti.