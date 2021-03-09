Gazprom Avrupa'ya ilk ‘yeşil’ LNG teslimatını yaptı

Rus basınının ilk partiyi teslim alan Shell Global, LNG’nin açıklamasına atıfla aktardığına göre Rus doğalgaz devinin gerçekleştirdiği bu teslimat, Avrupa’ya genel olarak yapılan ilk ‘yeşil’ LNG teslimatı oldu.

Teslimat, Yamal LNG fabrikasından gelen LNG partisinin gemiden gemiye aktarıldığı Murmansk Limanı’ndan Galler'deki Dragon terminaline ulaşan LNG Megrez tankeri tarafından gerçekleştirildi.

Daha önce Gazprom’un, depolardan fazla gaz çekilmesi nedeniyle Avrupa’dan bu yaz gaz talebinde artış beklediği bildirilmişti. Avrupa’daki depoların şu anda yalnızca 3’te birinin dolu olduğu belirtiliyor.

Analistler, Gazprom’un bu yıl Avrupa’ya yapacağı gaz teslimatlarının yaklaşık 10-15 milyar metreküp artış göstereceğini öngörüyor.