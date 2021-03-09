Rus Dışişleri: Moskova’da Afganistan konulu konferans 18 Mart’ta planlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’da Afganistan konulu konferansın 18 Mart tarihinde yapılması planlandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Sputnik’e aktardığına göre Moskova’da Afganistan konulu konferansın 18 Mart’ta yapılması planlanıyor.

İlgili soruya, “Evet, planlanıyor” yanıtını veren bakanlık yetkilisi, konu ile ilgili daha fazla detay aktarmadı.

Afganistan'da hükümet güçleri ile daha önce ülkenin kırsal kesimlerinde önemli bir alanı ele geçirerek büyük şehirlere saldırılar düzenleyen Taliban militanları arasında çatışmalar sürüyor. Afgan ulusal savunma ve güvenlik güçlerinin ülke genelinde terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.