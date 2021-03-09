ABD Başkanı Biden, bu sefer de Savunma Bakanı Austin'in ismini unuttu, Pentagon'u hatırlayamadı

Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile konuşma yaptı.

"Genç kadınlarımızın, kariyerlerinin başında orduya katılmasına ihtiyacımız var, onlara hiçbir kapı kapanmayacak" açıklamasında bulunan Biden, ordudaki önemli pozisyonlara kadınları aday gösterdiğini belirtti.

Savunma Bakanı Austin'in adını unuttu

Biden'ın konuşması sırasında Savunma Bakanı'nın ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamaması ise Amerikan basınının gündeminde yer aldı.

Joe Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin hakkında konuşurken, Austin'in ismini unutup "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Whoops: Biden forgets the name of the Pentagon, as well as the name of his secretary of Defense, Lloyd Austin pic.twitter.com/ZtcgHLBIAO — Tom Elliott (@tomselliott) March 8, 2021

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