Azerbaycan: Karabağ savaşında esir alınan Ermeni asıllı Lübnanlı kadın evine gönderildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'dan geri alınan bölgede gözaltına alınan Ermeni asıllı Lübnan vatandaşı Maral Nacaryan'ın dün serbest bırakılarak Lübnan'a gönderildiğini açıkladı.

Nacaryan'ın, verdiği ifadede, Azerbaycan topraklarına yasa dışı yollarla sızdığını ve Azerbaycan kanunlarını ihlal eden başka eylemlerde bulunduğunu itiraf ettiğini aktaran Abdullayeva, "Azerbaycan hümanizm sergileyerek 10 Mart günü Maral Nacaryan'ı serbest bıraktı" dedi.

Nacaryan'ın Ermenistan değil, Lübnan'a dönmeyi tercih ettiğini kaydeden Azeri diplomat, Rusya üzerinden gönderilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle Türkiye üzerinden Lübnan'a gönderildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda Azerbaycan'ın elinde Ermeni asıllı kadın tutsak olmadığını bildirmek istiyorum. Vatan muharebesi sırasında 5 Ermeni asıllı kadın gözaltına alınmıştı, büyük kısmı savaş devam ederken serbest bırakılmıştı."

Azerbaycan medyası, Nacaryan'ın keskin nişancı olarak Ermeni ordusu saflarında savaşa katıldığını, Laçın bölgesinde Azerbaycan birlikleri tarafından yakalandığını bildirmişti.