Aliyev: Karabağ ihtilafı geride kaldı

Aliyev bugün Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın (AGİT) mevcut Başkanı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Aliyev görüşmede, “İhtilaf geçmişte kaldı ve biz geleceğe bakmalıyız. Bugün sizinle geleceği nasıl inşa edeceğimize dair görüşlerimizi değerlendirdik. Sanırım savaştan sonraki son dört ay, her iki tarafın da sayfayı kapatıp geleceğe odaklanma isteğini sergiliyor” ifadesini kullandı.

Ermenistan ile ulaşımın açılmasıyla ilgili görüşmelerin başladığını dile getiren Aliyev, bu konunun 10 Kasım 2020’de imzalanan anlaşmanın bir parçası olduğunu belirterek, “Farklı düzeylerde bir dizi görüşme gerçekleşti bile. Bu, savaş sayfasını tamamen kapatmak için bir dönüm noktası olabilir. Ulaşım açılması bölgenin tüm ülkeleri için yararlı olacak, yeni fırsatlar yaratacak, yeni dinamikler kazandıracak. Azerbaycan’ın buna hazır olduğunu açıkça söylüyorum” dedi.