İBB Sözcüsü Ongun'dan AK Partili Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Bahçelievler Belediyesi'nin ilçedeki Ünverdi Köprüsü'nün yapımının devam ettiğine ilişkin yaptığı paylaşıma "İBB çalışmalarını duyurduğu için AK Partili Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkürler" ifadesiyle yanıt verdi.
İBB çalışmalarını duyurduğu için AK Partili Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkürler. https://t.co/4T6WESeONT— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 16, 2021
Bahçelievler ilçesinde Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde uzun yıllar trafik hizmetinde bulunan Ünverdi Köprüsü'nün, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kaldırıldığı ve bölgedeki çalışmaların sürdüğü duyurusu yapılmıştı.
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