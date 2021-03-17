DSÖ'den AstraZeneca açıklaması: Faydası risklerinden daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" açıklaması yaptı.

DSÖ, birçok ülkede kan pıhtılaşması nedeniyle askıya alınan AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğu belirtilerek, uygulanmasına devam edilmesi gerektiği belirtildi.

DSÖ açıklamasında ayrıca, "DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi, AstraZeneca aşısı için mevcut en son güvenlik verilerini dikkatle değerlendiriyor. Bu inceleme tamamlandığında, DSÖ bulguları derhal kamuoyuyla paylaşacak" ifadelerine yer verdi.

AstraZeneca aşısının kullanımı, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Avusturya, Romanya, İtalya, Hollanda, Endonezya ve Bulgaristan dahil olmak üzere birçok ülkede kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.