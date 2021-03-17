Stoltenberg: Rusya'nın güçlenmesinden endişe duyduğumuz için Karadeniz'deki varlığımızı artırıyoruz

Karadeniz'in güvenliğinin İttifak için öncelikli konu olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bu bölgede güçlenmesinin müttefik ülkeleri endişe duyduğunu ve bundan dolayı bölgedeki NATO varlığını artırdıklarını söyledi.

Rusya'dan gelen aksi yöndeki açıklamalara rağmen NATO, İttifak'ın doğu kanadındaki varlığını artırma çalışmalarını Moskova'nın oluşturduğu sözde tehdide dayandırmaya devam ediyor.

Brüksel'de Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelen Stoltenberg, ortak basın toplantısında NATO'nun Karadeniz'deki varlığını artırmasının nedenini açıkladı.

'Rusya ordusunun bölgede giderek güçlenmesinden endişe duyuyoruz'

Stoltenberg, "Karadeniz'in güvenliği, NATO ve Gürcistan için öncelikli konu. Rusya ordusunun bölgede giderek güçlenmesinden endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Karadeniz bölgesindeki varlığımızı pekiştirmeye dönük çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Gürcistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini kaydeden Stoltenberg, Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma kararlarını iptal etme ve tüm birliklerini çekme çağrısı yaptı.

Moskova, NATO'nun son yıllarda Rusya'nın batı sınırlarındaki faaliyetlerini benzeri görülmemiş şekilde artırdığını ve İttifak'ın Avrupa'daki askeri varlığını artırmasından kaygı duyduğunu belirtiyor. Bölgedeki hamlelerini artıran NATO, bunu 'Rus saldırganlığının dizginlemesi' olarak adlandırıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya sınırlarına daha fazla teçhizat ve birlik yerleştirmek için bahane aradığını belirterek Rusya’nın herhangi bir ülkeye saldırma planlarının olmadığını herkesin çok iyi bildiğini söylemişti.