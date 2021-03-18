Ermenistan’da mahkeme, nihai karara kadar Genelkurmay Başkanı’nın görevde kalmasına hükmetti

Ermenistan İdari Mahkemesi, nihai karar alınana kadar Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevde kalmasına karar verdi. Ancak başbakanlık, Gasparyan’ın görevden alınmış olduğu konusunda ısrar ediyor.

Ermenistan’da mahkeme, nihai karar alınıncaya dek Başbakan Nikol Paşinyan’ın görevden aldığı Gasparyan’ın görevine devam etmesine hükmetti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise Gasparyan’ın görevden alınmış olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Onik Gasparyan, genelkurmay başkanlığı görevinden alınmış olup yeni genelkurmay başkanı atama süreci anayasanın 139. maddesinin 2. fıkrasında belirlenen prosedür çerçevesinde devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Paşinyan, geçen hafta Gasparyan’ın görevden alındığı açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklama, ordunun Paşinyan’ı istifaya çağırmasını izlemişti. Paşinyan, bu çağrıyı bir darbe girişimi olarak tanımlayıp Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararı vermişti.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamayı reddetmişti, ancak doğrudan söz konusu karara ilişkin itirazını Anayasa Mahkemesi’ne iletmemişti. Bu nedenle Genelkurmay Başkanı’nın otomatik olarak görevinden alınmış olduğu belirtiliyordu.

Ancak hükümet açıklamasından bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın ‘askeri görev ve askerin statüsüne’ ilişkin kanun üstünden Gasparyan’ın görevden alınmasına itiraz ettiği açıklanmıştı.

Kommersant gazetesi hukukçulara atıfla, Ermenistan yasalarına göre söz konusu itiraz değerlendirilene kadar Gasparyan’ın görevden alınamayacağı yorumunu aktarmıştı.