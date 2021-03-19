Moskova Konferansı: Afganistan hükümetiyle Taliban, barış görüşmelerini hızlandırmak için anlaştı

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen uluslararası konferansın ardından Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi heyeti, Taliban heyetiyle bir araya geldi. Taraflar barış görüşmelerini hızlandırmak konusunda anlaştı. Taliban’ın Katar’daki Sözcüsü Şahin da Türkiye’de planlanan Afganistan görüşmesi ile ilgili daveti incelediklerini söyledi.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Taliban temsilcileriyle Moskova’da görüştüklerini, tarafların barış görüşmelerini hızlandırmak konusunda anlaştığını ifade etti.

Abdullah, “Dün konferans gerçekleşti, bugün de görüşme şansımız oldu. İki taraf da neticeye ulaşmak için mevcut imkanların daha iyi nasıl kullanılabileceğine vurgu yaptı. Belirli konuları ele almadık, taraflar arasında sadece bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

Abdullah’a göre, taraflar arası görüşmelerin Doha’da devam etmesine hazır olunduğu ifade edildi. Ayrıca Afganistan’da çözüme yönelik Türkiye’de de uluslararası bir görüşme gerçekleştirilebilir. Abdullah, “Ancak bugünkü görüşme birbirimizi tanımak, temas kurmak amaçlıydı. Sürecin hızlandırılmasına hazır olduğumuzu belirttik, onlar da öyle olduklarını kaydettiler” dedi.

Moskova'da dünkü görüşmelerin ardından ortak açıklamada bulunan Rusya, ABD, Çin ve Pakistan; Taliban'ı, Afganistan'da saldırılardan kaçınmaya ve şiddeti azaltmaya çağırmıştı.

Taliban: Türkiye’deki Afganistan görüşmelerine katılımımız konusunu inceliyoruz

Öte yandan Taliban’ın Katar’daki Sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye’de planlanan Afganistan’daki taraflar arasındaki görüşme ile ilgili daveti incelediklerini söyledi.

Başkent Moskova’daki basın toplantısında konuşan Şahin, Türkiye’de planlanan görüşme ile ilgili “Bu konuda istişarelerimiz devam ediyor. İstişareler tamamlandıktan sonra kararımızı açıklayacağız” dedi.

Türkiye'yi, 'değerli ve güvenilir dost' olarak nitelendiren Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasının ateşkesi garanti altına almak ve siyasi çözüm yönünde atılmış bir adım olacağını ifade etmişti.

Bununla birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen uluslararası konferansın ardından Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi heyeti, Taliban heyetiyle bir araya gelmişti. Taraflar barış görüşmelerini hızlandırmak konusunda anlaşmıştı.