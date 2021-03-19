Ermenistan Bilişim Bakanı, kafede oturan gazeteciyi darbetti

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan’daki Erivan Kafe’de bugün saat 16.10 sularında gerçekleşen olay, işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan’ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan’a bir şeyler sorduğu, sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan’ın yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan’a saldırdığı görülüyor.
Yerel medya, olayın nedenini gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede oturması olarak gösterdi.
Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan’a sosyal medyadan tepki yağdı.
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