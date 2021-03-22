Stoltenberg: İzlanda, Türkiye, ABD, Kanada İngiltere, bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın savunması için kritik önemde

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce konuşma gerçekleşiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde" dedi.

Avrupa'nın savunmasında NATO'nun çok önemli yer edindiğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bunun sadece NATO değil Avrupa Birliği (AB) tarafından da kabul edildiğini söyledi.

Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90'ının aynı zamanda NATO ülkelerinde yaşadığını ancak savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sinin AB ülkelerince yapıldığını belirterek, Avrupa'nın savunmasıyla ilgili, "Bu kısmen para meselesi ama aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde" ifadesini kullandı.

Jens Stoltenberg, transatlantik bağlarını zayıflatacak her girişimin sadece NATO'yu zayıflatmayacağını, aynı zamanda Avrupa'yı böleceğini belirtti.