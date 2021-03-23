Rusya ve Çin'den BMGK daimi üyelerine zirve düzenleme çağrısı

Çin'de bir görüşme gerçekleştiren Lavrov ve Wang, bir dizi küresel yönetim konularında ortak açıklama yayınladı.

🇷🇺🇨🇳 In #Guilin, Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov held talks with Minister of Foreign Affairs of #China Wang Yi#RussiaChina pic.twitter.com/KfZWrlh9qY — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 23, 2021

​Bakanlar, "Başta BMGK daimi üyeleri olmak üzere dünya ülkelerini güveni pekiştirmeye ve uluslararası hukukun ve ona dayalı küresel düzenin koruyucuları olmaya çağırıyoruz. Küresel siyasi türbülansın arttığı koşullarda, küresel istikrarın desteklenmesi için insanlığın ortak sorunlarının çözüm yolları üzerine BMGK daimi üyeleri arasında doğrudan diyalog kurulması amacıyla daimi üyelerin liderlerinin bir zirve yapmasına özellikle ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

Lavrov ve Wang, ülkeleri kendi ulusal özellikleri dahilinde siyasi ve sosyo-ekonomik alanlardaki, kültür ve çevre alanlarındaki insan haklarını korumaya ve uygulamaya, halklarının kimliğinin gelişmesine ve refahının artmasına tam destek vermeye ve ayrıca tüm insan hakları kategorilerinin sistemsel bazda sağlanmasına özen göstermeye ve insan hakları konusunu politize etmekten kaçınmaya da çağırdı.

Egemen ülkelerin kendi kalkınma yollarını bizzat belirleme konusundaki meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen bakanlar, 'demokrasi götürme' bahanesiyle egemen ülkelerine içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması 5 yıl süreyle uzatıldı

Bu arada Lavrov ve Wang, bu yıl iki ülke arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 20. yıldönümünün kutlanacağını ve anlaşmanın 5 yıl süreyle kendiliğinden uzatılması konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı.

Anlaşma, 16 Temmuz 2001'de imzalanmış ve 28 Şubat 2002 tarihinde onaylanmıştı.

'Yaptırımlar, Batı'nın uluslararası hukukun yerine geçirmeye çalıştığı kuralların bir kısmı'

Bakanlar, görüşmelerin ardındandüzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ve Avrupa'nın uyguladığı yaptırımların kabul edilemez olduğunu belirten Lavrov, bu yaptırımların Batı'nın uluslararası hukukun yerine geçirmeye çalıştığı kuralların bir kısmı olduğunu vurguladı.

Lavrov, Rusya ve Çin'in uluslararası arenada bu tür metotların kabul edilemez olduğu konusunda ortak tutuma sahip olduğunu kaydederek iki ülkenin bu tür uygulamalara karşı çıkmak için BM'deki birçok ülkeyle yakın işbirliği yaptığının altını çizdi.

Lavrov, iki ülkenin finansal ve ticari ilişkilerini hasım ülkelerin tehditlerinden korumak için her şeyi yaptığını ekledi.