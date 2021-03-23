NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı

Bir yıldan fazla bir süreden sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunu başlatan Jens Stoltenberg, "İki gün boyunca tartışacağımız birçok önemli konu var" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

STARTS TODAY - NATO Foreign Ministers are meeting to discuss key issues for the Alliance. On the agenda:



➡️ #NATO2030

➡️ NATO Summit

➡️ Afghanistan 🇦🇫

➡️ Middle East & North Africa

➡️ Meetings with partners 🇫🇮🇸🇪🇪🇺#ForMin — NATO (@NATO) March 23, 2021

​Bir yıldan fazla süreden sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen toplantının ilk oturumu NATO Karargahı'nda başladı.

'Tartışacağımız birçok önemli konu var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı ve bakanların yuvarlak masada bir araya geldiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. "İki gün boyunca tartışacağımız birçok önemli konu var" diyen Stoltenberg, NATO zirvesi için hazırlıkları, Rusya, NATO 2030 girişimi, Kuzey Afrika, Afganistan ve diğer meseleleri ele alacaklarını dile getirdi.

The first working session is under way: NATO remains committed to supporting efforts for peace in Afghanistan. Ministers are also discussing what further steps NATO can take to foster stability across the Middle East and North Africa. NATO’s partnerships are crucial. pic.twitter.com/40LnMFb88j — Germany at NATO (@GermanyNATO) March 23, 2021

​Stoltenberg, Afganistan'daki barış sürecini güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade ederek müttefiklerin süreçteki konumuna vurgu yaptı.