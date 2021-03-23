Fransa, Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliğini pazartesi günü yeniden açıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in yeni yetkililere desteğini göstermek için önümüzdeki pazartesi günü Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açacağını söyledi.

Macron, Fransa ve Avrupalı ​​ortaklarının Libya'nın siyasi çabalarını destekleyeceklerini belirtti. Fransa'nın ve Avrupa'nın Libya'ya yardım edeceğini ifade eden Macron, bunun Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde gündeme geleceğini aktardı.

#BREAKING France to reopen embassy in Libyan capital Tripoli Monday: Macron pic.twitter.com/GNEnNVLR7Y — AFP News Agency (@AFP) March 23, 2021

Elysee Sarayı'nda Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve yardımcısı Musa el-Koni ile görüşen Macron, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, Libya'nın istikrara kavuşması için Menfi ile pozitif diyalogları olduğunu ve çok iyi görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Libyalıların istikrarlı ülkede yaşamaya hakkı olduğunu kaydeden Macron, Libya'da ateşkesin sağlanması gerektiğini ve yıl sonunda seçimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

'Libya'da istikrar ve barış sağlanmadan Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika'da barış olmaz'

Libyalıların istikrarlı ülkede yaşamaya hakkı olduğunu kaydeden Macron, "Libya'da istikrar ve barış sağlanmazsa, ülkenizi ile bölgeyi istikrarsızlaştıran terör örgütleri ve kaçakçılar ortadan kaldırılmazsa, Orta ve Doğu Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika'da barış olmaz" ifadesini kullandı.

Menfi ise Libya'nın siyasi sürecine destek veren ilk ülkelerden birinin Fransa olduğunu ifade etti.

Macron ile Libya'nın istikrarını ve ateşkesi görüştüğünü aktaran Menfi, "İstediğimiz 24 Aralık'ta seçimleri düzenlemek" dedi.

Menfi, Macron ile irtibat halinde kalacaklarını söyledi.