NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya net mesajlar gönderiyoruz

Karadeniz'deki varlıklarını ve ortakları olan Gürcistan ve Ukrayna ile iş birliğini artırdıklarını dile getiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bu yöndeki çalışmaları sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "NATO, Karadeniz bölgesindeki varlığını artırdı. Üç kıyı ülke Türkiye, Romanya ve Bulgaristan NATO üyeleri, iki ülke daha Ukrayna ve Gürcistan ise NATO'nun yakın ortakları. Kara, deniz ve havadaki varlığımızı güçlendirdik, aynı zamanda Gürcistan ve Ukrayna'daki ortaklarımızla iş birliğimizi artırdık. Bunu sürdüreceğiz ve böyle bir ortaklığı siyasi ve pratik destek sayesinde nasıl daha da genişletebileceğimizi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Halihazırda üzerinde çalıştıkları 'NATO-2030' adlı yeni stratejik konseptte yer alan başlıca fikirlerden birinin, 'ortaklarla ve komşularla iş birliğinin nasıl güçlendirebileceği' olduğunun altını çizen Stoltenberg, komşu ülkelerin istikrarlı ve başarılı olmasının ittifakın çıkarına olduğunu belirterek, "NATO için Ukrayna ve Gürcistan anahtar öneme sahip ülkeler ve biz onların reformlarına destek veriyoruz ki, Avrupa-Atlantik yolundan yürümeye devam edebilsinler" dedi.

NATO'nun, yeni birlikler konuşlandırarak, daha fazla tatbikat düzenleyerek ve ortaklarla iş birliğini etkinleştirerek 'Rusya'ya net mesajlar gönderdiğini' söyleyen Stoltenberg, "Sanırım bunlar, NATO'nun her bir potansiyel düşmanına mesajlar gönderiyor" yorumunu yaptı.