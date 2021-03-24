Pfizer, koronavirüs için oral antiviral ilaç geliştiriyor: İnsanlarda test edilmeye başlandı

Pfizer, Kovid-19 hastalarının ağız yoluyla kullanabileceği antiviral ilaç geliştirmeye başladığını ve erken aşama denemelerine başladığını açıkladı. New York merkezli şirket, PF-07321332 adı verilen ilacın insanlı birinci aşama denemesinin ABD'de yürütüldüğünü duyurdu.

Proteaz inhibitörü sınıfından olan ilaç adayı, CD4 hücresi içinde kopyalanmış virüslerin hücre dışına çıkışı yani yeni virüslerin oluşumunu engelliyor. Söz konusu sınıfta bulunan ilaçlarının ayrıca HIV ve Hepatit C tedavilerinde virüsün yayılımını durdurmada da başarılı olduğu biliniyor.

Şirket, oral ilacın virüse karşı güçlü antiviral aktivite gösterdiğini gösterdiğini bildirdi. Araştırmacılar, ilacın hastalığın ilerlemesini önleyeceğini ve böylece Kovid-19'a yakalananların hastaneye gitmeden tedavi olmasına imkan sağlayabileceğini belirtti.

Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten, ilaçla ilgili yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadele için hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerekli. SARS-CoV-2'nin mutasyona uğradığı ve Kovid-19'un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, hem şimdi hem de sonrası için tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağı görülüyor" dedi.

Pfizer, 6 Nisan'da ilaç hakkında daha fazla ayrıntı vereceğini açıkladı.

Öte yandan, Pfizer ayrıca doğrudan damar yoluyla uygulanan ve yine bir proteaz inhibitörü olan PF-07304814 adlı ilaç üzerinde de çalışıyor. Bu ilaç şu anda Kovid-19 ile hastaneye kaldırılan hastalarda faz Ib klinik denemesi aşamasında.