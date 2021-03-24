Zelenskiy, 'Kırım'ı işgalden kurtarma' stratejisini resmen yürürlüğe koydu

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Rusya'nın tepkisini çeken 'Kırım'ı işgalden kurtarma' stratejisini yürürlüğe koydu.

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu belge, Kırım'ın işgalden kurtarılması ve yeniden entegrasyonu yoluyla uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis etmeye yönelik diplomatik, askeri, ekonomik, enformasyon, beşeri ve diğer nitelikteki bir dizi önlemi tanımlıyor".

Stratejinin, uluslararası topluma Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamaya dönük eylemlerinde tutarlı olduğuna dair açık bir mesaj verdiğini savunan Devlet Başkanlığı, "Ukrayna, Kırım'ı işgalden kurtarmayı ve ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan uluslararası çabaları konsolide etmeye yönelik önemli bir dış politika aracı olarak Kırım Platformu'nu kuruyor ve geliştiriyor" dedi.

Kiev'in, Kırım'ın Ukrayna topraklarına dönmesi konusunu ele almayı planladığı Kırım Platformu'nun 23 Ağustos'ta toplanması bekleniyor.

Zaharova, Kiev'in çabalarını saldırganlık olarak nitelemişti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Kırım'ı geri alma stratejisinin 'üç sac ayağına' dayandığı yönündeki açıklamalarına tepki göstermiş, Kiev'in Kırım'ı Ukrayna topraklarına döndürme çabalarının gayrimeşru olduğunu ve Rusya'ya karşı saldırganlık olarak görüleceğini söylemişti.

Bu 'üç sac ayağının' Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 'işgalden kurtarma' stratejisi, 'Kırım Platformu' inisiyatifi ve 'uluslararası hukukun yeniden tesisi' olduğuna dikkat çeken Zaharova, "'Kırım Platformu' inisiyatifi de dahil olmak üzere bu tür faaliyetlere her ülke ve kuruluş tarafından sağlanan katılımı Rusya'ya yönelik hasmane bir adım, ülkemizin toprak bütünlüğüne doğrudan müdahale olarak göreceğimizi bir kez daha hatırlatırız. Yaptırımlar ve su ablukası da dahil Kırım sakinlerine karşı gizlice uygulanacak hiçbir 'strateji' onların güvenini geri kazanamaz" diye vurgulamıştı.

Kırım, 7 yıl önce yapılan referandumda bölge halkının yüzde 97 oranında oylarıyla, 1954 yılında katıldığı Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına dönmüştü.