AB ve ABD'den Rusya'ya yönelik eylemlerde 'koordinasyon' kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD ve AB'nin, Rusya'yla ilişkilerdeki adımları koordine etmeye karar verdiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Borrell, toplantıda ele aldıkları konular arasında Doğu Akdeniz'in bulunduğunu belirtti.

Borrell, "Doğu Akdeniz konusunda gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişkideki çıkarlarımız temelinde (ABD ile) el ele vererek çalışacağız" dedi.

Birçok konuda görüş alışverişi yaptıklarını kaydeden Borrell, önemli bir karar aldıklarını belirterek, "Sınamalar ve fırsatları değerlendireceğimiz bir forum olarak Çin konulu ABD-AB diyaloğunu kurma konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

Borrell, insan hakları, güvenlik, ekonomi ve Çin ile yapıcı görüşmeler dahil birçok alanda ABD ile AB arasında üst düzey temas yapılacağını bildirdi.

Öte yandan Borrell, "Rusya'nın çatışmacı davranış biçimini seçtiğini düşünüyoruz. Buna karşı koymak için birlikte hareket etmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Borrell, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına dönmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini, ABD'nin Avrupa Birliği Savunma Girişimi'ne olası katılımını desteklediklerini ve bu yöndeki diyaloğu ilerleteceklerini söyledi.

'Çin'e karşı en etkili yol birliktelik'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da çok geniş bir çerçevede değerlendirmeler yaptıklarını, ABD ve AB'nin en yakın ortaklar olduklarını dile getirdi.

Blinken, "Rusya'nın özelikle komşularına karşı saldırganlığı hakkındaki ortak endişelerimizi, İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi hedefimizi, iklim değişiminin acilen ele alınması ihtiyacını ve hepimizin dahil olduğu hukuk temelli düzene yönelik sınamaları konuştuk" dedi.

Çin ile ilgili ABD-AB diyaloğu kurulmasında mutabık kaldıklarını teyit eden Blinken, "Pekin'e karşı birlikte çalıştığımızda en etkili yaklaşımı sergileyebiliriz" diye konuştu.

'Taraflar, Rusya'ya yönelik tepkilerini koordine etmeye karar verdi'

Diğer yandan Blinken ile AB Yüksek Temsilcisi Borell'in Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada, "Her iki taraf da ortak ilgi alanına giren konularda Rusya ile iletişime geçmeye ve Rusya’yı çatışmacı yaklaşımdan vazgeçmeye çağırmaya hazır olduklarını belirtti" denildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Blinken ve Yüksek Temsilci Borrell, Rusya’nın, Ukrayna ve Gürcistan'a karşı devam eden saldırganlık, dezenformasyon gibi hibrit tehditler, seçim süreçlerine müdahaleler, siber alandaki zararlı faaliyetler ve askeri konumlandırma dahil sorun yaratan davranışıyla koordineli bir şekilde başa çıkmaya devam etme kararlılığını kaydetti" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, "Her iki taraf da Rusya'da bağımsız siyasi sesler, sivil toplum ve medya özgürlüğü için alanın nasıl daraldığına ve ayrıca insan hakları ile hukukun üstünlüğüne saygının nasıl düştüğüne yönelik tepkilerini koordine etmeye karar verdi" diye kaydedildi.