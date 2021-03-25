Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı: Türkiye'de düzenlenmesi planlanan konferansa katılmaya açığız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını açıklamasının ardından Afganistan'dan konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

'Her türlü inisiyatife açık tutumu koruyoruz'

Washington merkezli Hudson Enstitüsü tarafından organize edilen çevrimiçi seminerde konuşan Mohib, Afgan hükümetinin Türkiye'de planlanan Afganistan konferansına nasıl baktığını anlattı.

Mohib, "Türkiye'deki konferans gibi üst düzey diplomatik girişimlere gelecek olursak hükümet, kadın hakları ve azınlık hakları da dahil son 20 yılda elde edilen kazanımları korumaya muktedir, demokratik bir Afganistan'da barışı tesis etme hedefine bizi yaklaştıracak her türlü inisiyatife açık olduğu tutumunu koruyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Türkiye’nin Afganistan’da barış süreci için yapılacak üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Afganistan’ın BM Daimi Temsilcisi Adela Raz, Afganistan hükümetinin Türkiye’de görüşme düzenleme önerisini memnuniyetle karşıladığını ve bu görüşmeye katılacağını belirtmişti.