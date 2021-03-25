Ermenistan’da ‘vatana ihanet’ suçlarını müebbet hapis cezasına kadar ağırlaştıran yasa onaylandı

Ermenistan parlamentosu, bugün yapılan oturumda vatana ihanet ve casusluk suçlarına ilişkin cezaları ağırlaştıran yasayı onayladı.

Yasa, vatana ihanet suçlarının ömür boyu hapis ve tüm mal varlıklarına el konulması, casusluk suçlarının ise 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Ülkede daha önce vatana ihanet suçları 10 ila 15 yıl, casusluk suçları ise 8 ila 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılıyordu.