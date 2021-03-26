Alman medyasına göre Kuzey Akım-2 nedeniyle Berlin ile Washington arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Alman Der Tagesspiegel gazetesi, başta Almanya olmak üzere AB'nin yeni Washington yönetiminin birliğe yönelik politikalarından ve Kuzey Akım-2 yaptırımları gibi tek taraflı eylemlerinden hoşnut olmadığını yazdı.

Almanya'da günlük olarak çıkan Der Tagesspiegel gazetesi, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Brüksel'e yönelik politikalarından hoşnut olmadığını yazdı.

Gazeteye göre, ABD'nin AB ile istişarelerde bulunmadan Türkiye'de Afganistan barış konferansı düzenleme kararı, Biden'ın Avrupa ile ilişkiler konusunda eski Başkan Donald Trump'ın izinden gideceğinin ilk göstergesi oldu.

Konferansın duyurusu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Alman mevkidaşı Heiko Maas arasındaki görüşmenin hemen öncesinde yapılmıştı ve Berlin, sözgelimi girişimden medya aracılığıyla haberdar olmuştu.

Afganistan konferansı, ABD'nin 20 yıldır süren savaştan çekilmeyi planladığı yönünde algılanma ihtimalinin yanında Biden yönetiminden gelen ilk sinyaller, Amerikan askerlerinin bu ülkede bir süre daha kalacağı şeklinde oldu.

Gazete, Almanya'nın Biden'ın NATO'nun 'anca beraber, kanca beraber' sözüne sadık kalacağı umuduyla, Afganistan'daki Alman askerlerinin varlığını bir yıl daha uzatma kararı aldığını kaydetti.

Berlin'in ikinci rahatsızlığı: Kuzey Akım-2 yaptırımları

Bununla birlikte Der Tagesspiegel'e göre, Berlin'in Washington konusunda rahatsızlık duyduğu bir diğer başlık, Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımlar.

Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Washington'un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yaptırım uygulamayı sürdürmeyi planladığı ve hattın inşaatında yer alan tüm şirketlerin zarar görebileceği yönündeki uyarısı Berlin'de hoşnutsuzluk yarattı.

Gazete, Blinken'ın bu açıklamayı Maas ile görüşmesinin hemen ardından yaptığını ve dolayısıyla, bu beyanın da Berlin ile uyumlu bir şekilde verilmediğini belirtti.

Yazıda, "Bu tam olarak, Trump'ın defalarca yapmakla tehdit ettiği şeydi... Boru hattının Alman karşıtları bile, sınır ötesi ABD yaptırımlarına şiddetle karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan gazete, Berlin'in, Blinken'in açıklamasından önce Washington ile yaptığı kapalı görüşmelerde Kuzey Akım-2 meselesini sessizce çözmeyi planlamakta olduğunu öne sürdü.

Der Tagesspiegel'in bu iddiasından önce basında yer bulan haberler, Almanya'nın ABD'ye Ukrayna'ya ilave yardım sunmayı teklif ettiği yönündeydi.