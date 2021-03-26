Kayıt
01:25 26 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kuzey Akım2

    Alman medyasına göre Kuzey Akım-2 nedeniyle Berlin ile Washington arasında soğuk rüzgarlar esiyor

    © Sputnik
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104090/35/1040903526_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_b383bcecfb71019473e041eef1238532.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202103261044119140-alman-medyasina-gore-kuzey-akim-2-nedeniyle-berlin-ile-Washington-arasinda-soguk-ruzgarlar-esiyor/

    Alman Der Tagesspiegel gazetesi, başta Almanya olmak üzere AB'nin yeni Washington yönetiminin birliğe yönelik politikalarından ve Kuzey Akım-2 yaptırımları gibi tek taraflı eylemlerinden hoşnut olmadığını yazdı.

    Almanya'da günlük olarak çıkan Der Tagesspiegel gazetesi, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Brüksel'e yönelik politikalarından hoşnut olmadığını yazdı.

    Gazeteye göre, ABD'nin AB ile istişarelerde bulunmadan Türkiye'de Afganistan barış konferansı düzenleme kararı, Biden'ın Avrupa ile ilişkiler konusunda eski Başkan Donald Trump'ın izinden gideceğinin ilk göstergesi oldu.

    Konferansın duyurusu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Alman mevkidaşı Heiko Maas arasındaki görüşmenin hemen öncesinde yapılmıştı ve Berlin, sözgelimi girişimden medya aracılığıyla haberdar olmuştu.

    Afganistan konferansı, ABD'nin 20 yıldır süren savaştan çekilmeyi planladığı yönünde algılanma ihtimalinin yanında Biden yönetiminden gelen ilk sinyaller, Amerikan askerlerinin bu ülkede bir süre daha kalacağı şeklinde oldu.

    Gazete, Almanya'nın Biden'ın NATO'nun 'anca beraber, kanca beraber' sözüne sadık kalacağı umuduyla, Afganistan'daki Alman askerlerinin varlığını bir yıl daha uzatma kararı aldığını kaydetti.

    Berlin'in ikinci rahatsızlığı: Kuzey Akım-2 yaptırımları

    Bununla birlikte Der Tagesspiegel'e göre, Berlin'in Washington konusunda rahatsızlık duyduğu bir diğer başlık, Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımlar.

    Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Washington'un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yaptırım uygulamayı sürdürmeyi planladığı ve hattın inşaatında yer alan tüm şirketlerin zarar görebileceği yönündeki uyarısı Berlin'de hoşnutsuzluk yarattı.

    © Sputnik / Дмитрий Лельчук
    Politico: Beyaz Saray, Kuzey Akım-2 konusunda ikilem içinde
    Gazete, Blinken'ın bu açıklamayı Maas ile görüşmesinin hemen ardından yaptığını ve dolayısıyla, bu beyanın da Berlin ile uyumlu bir şekilde verilmediğini belirtti.

    Yazıda, "Bu tam olarak, Trump'ın defalarca yapmakla tehdit ettiği şeydi... Boru hattının Alman karşıtları bile, sınır ötesi ABD yaptırımlarına şiddetle karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan gazete, Berlin'in, Blinken'in açıklamasından önce Washington ile yaptığı kapalı görüşmelerde Kuzey Akım-2 meselesini sessizce çözmeyi planlamakta olduğunu öne sürdü.

    Der Tagesspiegel'in bu iddiasından önce basında yer bulan haberler, Almanya'nın ABD'ye Ukrayna'ya ilave yardım sunmayı teklif ettiği yönündeydi.

    Etiketler:
    Afganistan, Heiko Maas, Joe Biden, Antony Blinken, Yaptırım, ABD, Avrupa Birliği, Kuzey Akım-2
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şimdiye kadar kurtarma çalışmalarının başarılı olamamasının nedeninin geminin pruvasının kanalın içine saplanmış olabileceği belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderen Hollandalı firma ise geminin kanaldan çıkarılmasının birkaç hafta sürebileceğini açıkladı
    Süveyş Kanalı'nda tıkanıklık: petrol ve gaz sevkiyatı tehlikede
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde neler değişti?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet